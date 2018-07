50% de réduction aux "Sables d'or" pour les adhérents Ugta

Les travaux de réhabilitation et de modernisation du complexe touristique «Les Sables d'Or» (Zeralda) seront achevés en avril prochain. Ce complexe qui comprend 200 chambres et près de 400 lits, va offrir, sur la base d'une convention signée en juin passé entre le Groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT), la Fédération nationale des hôteliers algériens et l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), aux adhérents de l'Ugta une remise allant jusqu'à 50% sur les tarifs adoptés actuellement par le complexe.

En plus de cette réduction proposée par Les Sables d'or, les adhérents de l'Ugta vont bénéficier d'une baisse de 30 à 40% dans l'ensemble des complexes touristiques et hôtels.