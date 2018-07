Administration, quand tu nous tiens!

En Algérie, le client est loin d'être roi. C'est le cas, dans d'autres pays certes, mais chez nous, la bureaucratie a pris le dessus sur tout. Sinon, comment expliquer qu'après trois déplacements au niveau des domaines, l'on n'arrive toujours pas à récupérer un simple document. Le premier jour, le client est fautif, il se présente au niveau de l'Agence foncière de la rue Charras pour demander «le négatif» d'un appartement, sis à Alger-Centre. On lui explique qu'il faut s'adresser à une autre agence, celle de Bab Azoun. Par souci d'éviter d'autres déplacements et autres absences de son poste de travail, le client va demander avec exactitude, les documents exigés pour le retrait du «négatif». Il se trouve qu'une fois à l'agence de Bab Azoun, l'administration va exiger un document non signalé par l'agence de la rue Charras. Qu'à cela ne tienne, le client prend son mal en patience et décide de revenir un autre jour avec l'ensemble des documents demandés. Il croit, dur comme fer, que son calvaire prend fin. Il n'en est malheureusement rien puisqu'une fois devant le préposé du guichet, ce dernier va demander au citoyen de revenir le lendemain car l'imprimé à remplir pour introduire la demande d'un «négatif» pour un bien sis à Alger-Centre n'est tout simplement pas... disponible. Et cerise sur le gâteau, c'est de préciser que pour l'obtention d'un négatif, il faut attendre un mois!