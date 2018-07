L'Algérie expose ses opportunités à Belgrade

L'Algérie participe à une conférence sur les investissements et la facilitation du commerce en collaboration avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Une délégation parlementaire algérienne participe aux travaux d'une conférence internationale organisée cette semaine à Belgrade sur le commerce et les investissements. La conférence est organisée à l'Assemblée nationale serbe, en partenariat avec l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) ainsi que l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les discussions ont porté sur le rapprochement euro-méditerranéen et son impact sur les pays des Balkans occidentaux, l'importance des échanges commerciaux multilatéraux ainsi que l'accélération des négociations pour la promotion des investissements et des échanges commerciaux dans l'espace euro-méditerranéen.