Roche se lance dans la production locale de médicaments

Le laboratoire suisse Roche compte se lancer très bientôt dans la production locale de produits pharmaceutiques en Algérie, a déclaré le représentant de Roche Algérie, Abdellah Boulkroune à Maghreb Emergent. Selon ce responsable, Roche Algérie a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 100 millions de dollars en 2017. «Ce chiffre d'affaires s'explique par le fait que nous ne travaillons pas avec le secteur privé en Algérie. Nous distribuons uniquement au secteur public tel que le ministère de la Santé et les hôpitaux», a-t-il expliqué.

Il faut rappeler que Roche est présente en Algérie depuis plus de 20 ans, avec près de 130 employés. En 2017, ce laboratoire comptait environ 94 000 employés dans le monde, et son chiffre d'affaires est de 53,3 milliards CHF (plus de 45 milliards de dollars).