Une foule d'Indonésiens en colère massacre près de 300 crocodiles

Une foule en colère a massacré près de 300 crocodiles dans une ferme d'élevage à Sorong, en Papouasie indonésienne, après qu'un homme a été tué par l'un des reptiles, ont indiqué hier les autorités locales. Ce déchaînement de violences singulier s'est produit samedi, après l'enterrement de la victime. «L'homme avait pénétré accidentellement dans l'enceinte des crocodiles pour chercher de l'herbe pour ses vaches», ont précisé les autorités et agents de protection des animaux. «Cet habitant âgé de 48 ans a été mordu à une jambe avant d'être mortellement frappé par un violent coup de queue de l'un des crocodiles, une espèce protégée en Indonésie», selon les mêmes sources. Des membres de la famille du défunt et d'autres habitants de ce quartier de Sorong, ville portuaire d'un peu plus de 200 000 habitants (est), sont ensuite allés voir la police pour se plaindre de la présence de cette ferme trop proche, selon eux, d'une zone résidentielle.