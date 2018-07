Une école supérieure des mathématiques pour Béjaïa

La wilaya de Béjaïa va avoir son école supérieure de mathématiques. L'annonce a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar qui a précisé que l'école verra le jour à Amizour au début de l'année prochaine. La création de cette nouvelle école scientifique est une reconnaissance à la ville de Béjaïa, pôle de rayonnement et de développement des sciences mathématiques aux XII et XIIIes siècles. Elle répond aux doléances du corps universitaire et de la recherche scientifique et permettra d'encourager les étudiants à s'orienter vers cette spécialité, de créer un référent national de cette science et d'exploiter l'espace universitaire existant à Amizour qui dispose d'équipements inexploités.