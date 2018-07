"Hawa El Wancharis", un exemple à suivre

L'association «Hawa El Wancharis» de la wilaya de Tissemsilt s'attelle à lancer prochainement un projet d'activités de soutien au développement économique et social local. Ce projet vise l'ouverture d'ateliers de formation au profit des familles rurales productives résidant dans des zones éloignées pour les former au tissage de vêtements féminins et de couvertures, aux travaux de broderie sur tissu et soie et à l'élevage ovin et caprin. Ce projet fixé pour une durée de 33 mois (2018-2020) prévoit la création de microprojets dans le domaine de l'artisanat au profit des familles pauvres des communes déshéritées dont Béni Chaib Sidi Abed, Béni Lahcen et Larbaâ. Cette association, compte quelque 380 membres qui oeuvrent au développement des créations de la femme au foyer, rurale et artisane, en intégrant cette couche de la société dans les classes d'alphabétisation. Un exemple à suivre.