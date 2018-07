60 bus et minibus Mercedes made in bladi réceptionnés

L'Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa) a réceptionné un lot de 60 bus et minibus de marque Mercedes, produits localement par la Société algéro-émiratie pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz (Safav-MB) sise à Tiaret, avec le partenaire technologique, le groupe Daimler. Cette réception entre dans le cadre d'une opération de rénovation et renouvellement du parc roulant de l'Etusa qui met en circulation des bus et des minibus new look adaptés aux personnes invalides.

Le premier lot reçu cette semaine en présence du ministre des Transports, vient renforcer les navettes opérationnelles.

40 autres seront livrés avant la fin de l'année en cours. Avec des planchers bas, ces bus mis en circulation vont certainement aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer au coeur d'Alger.