Des couloirs verts pour nos émigrés

Des couloirs verts ont été réservés à travers les ports et aéroports où les effectifs ont été renforcés pour faciliter les procédures d'accueil de la communauté algérienne établie à l'étranger, a affirmé le directeur régional des douanes algériennes à Batna. «Ces mesures concernent tous les points d'entrée des voyageurs à travers le territoire national (aéroports et ports)», a déclaré le même responsable à l'aéroport international Mustapha Benboulaïd, lors d'une cérémonie symbolique d'accueil de la communauté algérienne venue à bord d'un vol d'Air Algérie en provenance de Marseille (France). Des cellules d'accueil et d'information ont été mises en place à travers ces structures pour orienter les membres de la communauté algérienne et les doter en informations utiles et nécessaires.