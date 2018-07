De 50 à 100 décès provoqués par les scorpions

Entre 50 et 100 décès sont enregistrés chaque année à cause de l'envenimation scorpionique en Algérie où l'on comptabilise quelque 50.000 piqûres, ce qui en fait une «pathologie importante» au niveau des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, indique un document du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Ce fléau, dont on constate une extension aux wilayas du Nord, est reconnu depuis les années 80 comme un problème de santé publique en Algérie (pathologie liée à la dégradation de l'environnement), par la morbi-mortalité et la charge financière qu'il impose, est-il relevé dans ce document rendu public lors d'une conférence de presse sur le scorpionisme, animée lundi dernier à l'Institut national de santé publique (Insp).