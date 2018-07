Le ballon de Poutine atterrit chez Melania

Il y a des cadeaux dont on ne sait pas quoi faire. Et c'était visiblement le cas de celui que Vladimir Poutine a fait à Donald Trump le lundi 16 juillet, lors de leur conférence de presse commune à Helsinki. En l'honneur de la Coupe du monde qui s'est achevée la veille, le président russe a offert à son homologue américain un ballon de football aux couleurs du Mondial. «Cher président, je vous donne ce ballon, et maintenant, la balle est dans votre camp. Et ce d'autant plus que les Etats-Unis accueilleront la Coupe du monde en 2026», a déclaré Vladimir Poutine. Donald Trump l'a bien sûr remercié. Mais il n'a cependant pas gardé en main ce cadeau plus de 19 secondes, comme le montre la vidéo ci-dessous. «C'est très gentil. Ce ballon ira à mon fils Barron, sans aucun doute», a-t-il promis, avant de prendre la pose avec le ballon, de le tapoter légèrement... et de le lancer à sa femme Melania, installée au premier rang.