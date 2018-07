Pour Obama, les Mondialistes français "ne ressemblent pas à des Gaulois"

Mardi, lors de la commémoration du 100ème anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, Barack Obama a salué la mémoire d'«un vrai géant de l'histoire». «La lumière de 'Madiba'' (surnom de Nelson Mandela) brille toujours avec beaucoup d'éclat», a-t-il assuré, défendant la «vision» du prix Nobel de la paix sud-africain. L'occasion pour Barack Obama de faire une digression pour saluer la victoire de la France au Mondial de football et la diversité identitaire des Bleus. «Tous ces mecs ne ressemblent pas, selon moi, à des Gaulois. Ils sont français», a-t-il lancé sous les applaudissements, regrettant cependant que «le monde n'ait pas tenu les promesses» de Madiba. «Les discriminations raciales existent toujours en Afrique du Sud et aux Etats-Unis» et «la pauvreté a explosé», a-t-il dénoncé. Près d'un quart de siècle après la fin officielle de l'apartheid en 1994, le racisme attise les tensions dans la «nation arc-en-ciel» et la pauvreté persiste dans le pays le plus inégalitaire au monde, selon la Banque mondiale.