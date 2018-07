Quand la tension monte à Carthage

Au cours de la réunion des signataires du Document de Carthage, présidée par le chef de l'Etat tunisien, Béji Caïd Essebsi, et à laquelle assistaient le président d'Ennahdha, les SG de l'Ugtt et de l'Utica et le chef de cabinet du président de la République, consacrée au sort du Premier ministre Youssef Chahed, celui-ci a demandé à Hafedh Caïd Essebsi, directeur exécutif de Nidaa Tounès, de se taire, parce qu'il n'a pas la légitimité pour parler au nom de Nidaa. «Tais-toi! Tu n'as pas le droit de parler au nom de Nidaa, c'est quoi ton titre?», a déclaré le chef du gouvernement qui est également membre dirigeant du parti fondé par le président.

Ce dernier n'a pas réagi après ce recadrage, refusant de soutenir le chef qu'il a nommé et son propre fils. Un clash qui vient quelques jours après le désaveu cuisant essuyé par Hafedh Caïd Essebsi par la propre instance politique et la présidence du bloc parlementaire.