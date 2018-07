Ben Ali restera en Arabie saoudite

L'ancien président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali ne changera pas de terre d'asile, il restera ainsi que sa famille en Arabie saoudite où il se trouve depuis janvier 2011 après la chute de son régime. Des rumeurs persistantes couraient depuis quelques jours, selon lesquelles il serait attendu au Maroc. Le site marocain le 360, citant des sources qui lui sont propres affirme qu'il n'en est rien. D'après les rumeurs qui circulent, le prince héritier et homme fort de l'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a décidé d'expulser l'ex-président tunisien et sa famille, les dépenses liées à leur prise en charge devenant insupportables.

Aux dernières nouvelles, et sept ans après son départ du pouvoir, Zine el-Abidine Ben Ali est toujours en Arabie saoudite, plus précisément à Jeddah, confirment les sources de le 360.