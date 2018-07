Et l'Arpt devint l'Arpce

Pour mieux répondre aux réalités du marché des communications en pleine évolution, l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (Arpt) a fait sa mutation administrative. Ainsi, elle a élargi son champ d'action et ses compétences à tous les segments des communications par moyens électroniques (téléphonie fixe et mobile, programmation informatique, cybersécurité.

Désormais, l'Arpt s'appellera officiellement l'Arpce (l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques).

Elle se chargera du contrôle des activités postales et de toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, de données, ou de renseignements de toute nature par fil, voie optique ou électromagnétique. Il était temps d'opérer ce changement dans cette autorité créée il y a de cela 18 ans.