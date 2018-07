Le robot livreur débarque en Chine

Ils sont prêts à remplacer les livreurs en chair et en os. En Chine, des petits robots autonomes sur roues, équipés de GPS, de caméras et de radars commencent à livrer colis, courses et repas aux destinataires. A Pékin, ces engins cubiques jaunes et noirs de la taille d'une petite machine à laver parcourent depuis quelques jours les allées de la cité résidentielle «Kafka», sous le regard étonné des passants. A une vitesse d'environ 3 km/h, ils acheminent boissons, fruits ou chips depuis une supérette attenante. Le robot livre relativement «rapidement». Comment ça marche? Via une application sur smartphone, le consommateur sélectionne les produits à livrer, indique son adresse, puis paie en ligne. L'employé de la supérette place la marchandise dans le robot, qui arrive en 3 ou 4 minutes au pied des immeubles situés à environ 200 mètres. Le destinataire, sur son téléphone, n'a plus qu'à cliquer sur un lien pour déclencher l'ouverture du coffre et récupérer sa commande.