Mouton de l'Aïd contre quittance?

L'Organisation algérienne pour la protection et l'orientation du consommateur et son environnement (Apoce) a appelé le ministère de l'Agriculture à obliger les éleveurs à remettre des bons de transaction commerciale au consommateur, ce qui permettra d'assurer la traçabilité du bétail. Le président de l'association n'a pas manqué de saluer la procédure mise en place par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec les autorités locales portant sur la création de points officiels pour la vente de bétail relevant toutefois l'inconformité de ces espaces qui ne sont pas en mesure, selon lui, d'accueillir les éleveurs poussant ainsi nombre d'eux à leur tourner le dos. Il a appelé le ministère de l'Agriculture à communiquer la nature du complément alimentaire importé qui a été à l'origine, ces dernières années, de la putréfaction de viandes des bêtes sacrifiées afin de définir les responsabilités et permettre ainsi aux citoyens de demander des dédommagements.