Un verre pour les followers de l'ambassadeur de France

Xavier Driencourt, ambassadeur de France à Alger, a affirmé avant-hier avoir atteint 10 000 abonnés sur son compte Twitter. Pour remercier ces abonnés et pour fêter ce chiffre record témoignant d'un intérêt particulier pour ses activités, l'ambassadeur de France à Alger, a décidé d'inviter ses dix derniers abonnés à venir prendre un verre et faire connaissance. «Je vous remercie de suivre mes actualités et celles de l'ambassade de France en Algérie. Pour célébrer ce chiffre, j'inviterai très prochainement les dix derniers abonnés, pour prendre ensemble un verre et faire connaissance», a déclaré l'ambassadeur.