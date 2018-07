31 ans après, elle décroche son bac

Elle est en train de faire le «buzz» sur les réseaux sociaux.

Une jeune fille, ingénieure, a écrit un message émouvant de félicitations pour l'obtention du baccalauréat à sa...maman!

Cette dernière âgée de 50 ans a obtenu avec mention (14,87 de moyenne)cet examen national, 31 ans après avoir quitté les bancs de l'école et surtout après avoir élevé trois enfants (docteur, ingénieur et un autre universitaire) ainsi que deux petits-enfants.

Très touchés par cette belle histoire de courage, les Internautes ont quasi unanimement salué la bachelière et y ont vu un exemple pour toutes les générations d'Algériens. comme quoi, lorsqu'on poursuit un objectif, peu importe le temps qu'on prend pour le réaliser, du moment, qu'au final, il est atteint.

Entrer à l'université à 17 ou 50 ans, cela suscite la même joie.