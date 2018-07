Des ateliers de théâtre à Alger-Centre

Le quatrième art revient dans la capitale par la porte du mouvement amateur et à l'initiative de la dynamique commune d'Alger-Centre. L'APC a, en effet, transformé son théâtre en une école jusqu'à la fin de l'année. On y enseigne, on l'aura deviné, les techniques théâtrales. Les candidats, parmi les jeunes de la capitale, intéressés par une expérience théâtrale, auront à leur disposition, jusqu'à la fin de l'année, des enseignants qui animeront des ateliers de théâtre. Le but de l'opération est de former une relève, dans différents métiers qui tournent autour du quatrième art. Du 29 juillet au 2 août aura lieu le premier atelier. Il sera consacré à l'interprétation théâtrale et sera animé par Frimehdi Mohamed. Le second atelier tournera autour de l'écriture du texte théâtral. Il se déroulera du 2 au 6 septembre 2018 et sera encadré par Ismail Soufit.