L'usine Sovac de Relizane assemble la 20 000e Seat

Une année après le début de son activité, en juillet 2017, l'usine d'assemblage de voitures Sovac Production, située à Relizane dans la zone industrielle Sidi Khetab, vient d'assembler la 20 000e Seat. Le modèle en question est une Seat Arona disponible sur le marché depuis le mois de mai dernier. Sur le premier semestre de l'année en cours, Seat a livré 11 400 véhicules. Pour sa première année, l'usine Sovac Production qui assemble sept modèles, à savoir les Volkswagen Polo, Golf et Caddy, les Seat Leon, Ibiza et Arona et la Skoda Octavia avec comme objectif d'atteindre 100 000 unités par an à l'horizon 2022, en progressant graduellement au fil des années, avec la maîtrise des différents procédés. D'autres modèles sont annoncés pour être assemblés avant la fin de l'année en cours.