Les plombiers algériens font campagne

L'Association nationale des plombiers algériens a lancé cet été une campagne de sensibilisation sur la manière d'utilisation des équipements et moyens inhérents à la rationalisation de la consommation de l'eau, notamment en ce qui concerne le métier de la plomberie.

Lancée la semaine en cours, cette campagne, qui s'étalera jusqu'à la fin de l'été, vise à sensibiliser les citoyens et les professionnels du domaine de la plomberie quant à l'importance de la maintenance continue des tuyaux et des équipements de réalisation des canaux d'approvisionnement en eau et la prévention contre toute «infiltration» pouvant augmenter la consommation de l'eau.

Afin de rationaliser la consommation de l'eau, l'Association recommande l'utilisation des robinets et des équipement de qualité et de confier les travaux de plomberie à des plombiers expérimentés.