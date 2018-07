Oran: attention à la contrefaçon!

Le marché local est inondé de produits contrefaits de grandes marques. Et pour cause, ce commerce génère de gros bénéfices.

La contrefaçon touche même les pièces de rechange de véhicules. Ce week-end, quelque 3 968 pièces de rechange de véhicules, dont certaines contrefaites et sans factures, ont été saisies à Es-Senia, où elles étaient entreposées dans un garage. Le propriétaire du garage changeait la marque commerciale de pièces détachées importées d'Asie par deux autres mondialement connues. Pour ce faire, il utilisait divers équipements et moyens de falsification dont un ordinateur, une imprimante et les logos des deux marques mondiales. Cette quantité de pièces, représentant une valeur de 5 millions DA.