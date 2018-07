CIO: 9 nouveaux membres dont une Afghane

Une Afghane, Samira Asghari, figure parmi les neuf nouveaux membres du Comité international olympique qui doivent être élus en octobre, a annoncé vendredi le CIO qui veut envoyer «un signal» en faveur de la défense des droits des femmes.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino et son homologue de l'athlétisme, Sebastian Coe, ne figurent pas sur cette liste alors que leurs instances sont pourtant deux des principales Fédérations sportives mondiales.

L'entrée de ces neuf nouveaux membres, trois femmes et six hommes, sera avalisée en octobre lors d'une session du CIO à Buenos Aires. Membre du Conseil olympique asiatique, Samira Asghari, 24 ans, «est une jeune femme très active pour la promotion des droits des femmes à pratiquer le sport en Afghanistan», a expliqué devant la presse Thomas Bach, président du CIO.