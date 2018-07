Gare au danger des baignades en zone interdite

Depuis le début de la saison estivale et en dépit du rigoureux dispositif de sécurité de la Protection civile de Annaba, cette dernière a enregistré 36 cas de noyade au niveau des zones interdites à la baignade. Les sauveteurs ont beau être en alerte permanente, évitant une centaine de drames depuis début juillet. Mais des zones échappent au dispositif de surveillance de la Protection civile, n'étant pas des lieux de baignade autorisée. Cela implique les barrages, les lacs et nappes d'eau éparpillés un peu partout dans les communes de la wilaya. Pour les populations qui ne peuvent s'offrir le luxe d'une journée de plage ou encore les enfants des villages et des localités isolées, ces points d'eau sont le seul endroit de divertissement et de fraîcheur face à une température dépassant les 35 degrés. Loin de toute surveillance, les lacs et les points d'eau douce, peuvent rapidement se transformer en pièges mortels. Ainsi, 36 personnes, en majorité des enfants, furent prises au piège de ces eaux traîtresses. Sans la vigilance des citoyens et la célérité des agents de la Protection civile, il y aurait eu plus de drames.