L'homme à la couche hante le tramway

Parmi les diverses catégories de mendiants qui habitent les rames du tramway, surtout en ces temps de canicule, il en est un qui tranche singulièrement par rapport aux autres: ce handicapé est en effet un habitué des dessertes quotidiennes, même quand celles-ci sont prises d'assaut par une foule d'usagers suant sang et eau. Pour bon nombre d'entre eux, il fait partie du décor. Son discours est depuis bientôt trois ans ressassé mot pour mot et les gens ont appris à le réciter avec lui: «Frères, aidez-moi à acheter une couche. Celle que je porte est sale. J'ai envie de rentrer pour la changer, mais j'en appelle pour cela à votre bon coeur.» La suite est facile à deviner, les mains s'enfoncent vite dans les poches ou les sacs, tout le monde se disant que plus vite il aura sa monnaie, plus vite l'air ambiant deviendra respirable!