Don de sang: la Protection civile lance sa campagne

La direction générale de la Protection civile (Dgpc) a lancé, cette semaine au sein de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar El Beïda, une campagne de don de sang au profit des malades hospitalisés. Dans une déclaration à la presse, le chargé de la communication au sein de ce corps, a précisé qu'un grand nombre d'agents et de stagiaires de la Protection civile au niveau national prennent part à cette campagne, soulignant que des opérations similaires se déroulent dans les différentes annexes de l'Ecole nationale de la Protection civile réparties à travers le territoire national. La Dgpc a mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement des opérations de collecte de sang, et ce en collaboration avec les services hospitaliers qui relèvent du secteur de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.