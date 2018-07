Le message de l'ambassadeur du Qatar

L'ambassadeur de l'État du Qatar, Ibrahim Ben Abdulaziz Al-Sahlawi est en fin de mission à Alger. Mais avant de quitter son poste, il a tenu à écrire un message d'au revoir aux acteurs politiques, médiatiques et culturels du pays. Par ce message, l'ambassadeur a tenu à remercier l'ensemble de ces partenaires pour la relation privilégiée qu'il a entretenue. «Ce qui s'est répercuté positivement dans les relations entre le Qatar et l'Algérie», a t-il mis en avant. Le «beau geste» de l'ambassadeur a été de personnaliser son courrier, de sorte à rappeler à son correspondant l'importance des rapports qu'ils entretiennent, tout en lui souhaitant beaucoup de bonheur dans sa vie personnelle et professionnelle.