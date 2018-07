Les Tlemcéniens reprendront le téléphérique dès septembre

Le téléphérique reliant le jardin du grand bassin de Tlemcen au plateau de Lalla Setti, surplombant la ville, sera remis en service en septembre prochain, après la fin des essais techniques entrepris actuellement. Les essais techniques ont été lancés dernièrement sans charges et devront durer un mois avant d'être suivis par d'autres avec des sacs de sable représentant une charge de 600 kg par cabine.

L'opération d'aménagement des structures du téléphérique, lancée en novembre 2016, est totalement achevée.

La remise en service du téléphérique de Tlemcen a nécessité une enveloppe d'un milliard de dinars, nécessaire pour les travaux de maintenance, notamment le renouvellement des câbles et le remplacement des cabines par de nouvelles plus grandes.