Sida: le monde risque de perdre le contrôle de l'épidémie

La lutte contre le sida a besoin de milliards de dollars supplémentaires, faute de quoi l'épidémie risque de repartir de plus belle, ont averti des experts dimanche à Amsterdam, à la veille de l'ouverture de la Conférence internationale sur cette maladie. «Nous allons avoir des problèmes si nous n'avons pas davantage d'argent», a estimé Mark Dybul, un chercheur et diplomate américain, lors d'un colloque organisé avant la grand-messe de la lutte antisida, de lundi à vendredi. Mark Dybul est un ancien dirigeant du Fonds mondial de lutte contre le sida, fondation qui investit dans la lutte contre cette maladie. Le pire scénario selon lui: que le manque de financement se conjugue avec le risque d'une explosion des nouvelles infections à cause de la démographie galopante dans certains pays durement touchés, particulièrement en Afrique.