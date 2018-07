"Maçon en patrimoine", une première expérience à l'échelle nationale

La spécialité «maçon en patrimoine» sera introduite dans le secteur de la formation professionnelle à Tébessa, dès la prochaine rentrée du secteur. Cette nouvelle spécialité qui permet la formation de spécialistes en réhabilitation et restauration du patrimoine et des édifices archéologiques, constitue, une première expérience à l'échelle nationale dans le secteur de la formation professionnelle. Cette formation de 18 mois, ouverte aux candidats âgés de moins de 35 ans, leur permettra d'obtenir un diplôme de maîtrise professionnelle dans ce domaine. La création de cette nouvelle spécialité donnera la possibilité aux jeunes de la wilaya de Tébessa ainsi qu'à ceux des autres wilayas de bénéficier de l'expérience d'un professeur spécialiste de haut niveau, formé dans le domaine de la restauration des anciens édifices, ainsi que celle d'autres partenaires étrangers et assurera aux stagiaires «une meilleure insertion dans le domaine professionnel».