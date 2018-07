Des Rouibéens menacent d'investir la rue

Le litige des lots de terrain Cadat et Haouch Rouïba n'a visiblement pas fini de faire parler de lui! Les bénéficiaires de 1 200 parcelles de terrains, attribuées il y a de cela plus de 20 ans, menacent d'investir la rue! En effet, après plusieurs mois de lutte «pacifique» pour attirer l'attention des pouvoirs publics, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure en poussant leur colère dans la rue. D'ailleurs, hier, ils avaient l'intention de «saborder» le déroulement de la course cycliste entrant dans le cadre des Jeux africains de la jeunesse. Il aura fallu l'intervention des sages afin de calmer les ardeurs. Ils ne décolèrent, toutefois, pas! Ils réclament l'intervention des hautes autorités de l'Etat afin de mettre fin à leur calvaire...