Le bijou en fête!

Le bijou sera en fête jeudi prochain! Le village d'Ath Yenni, dans la wilaya de Tizi Ouzou, accueillera la traditionnelle fête du bijou. C'est un évènement à ne pas manquer. Il permet d'admirer la beauté et la richesse de tous ces chefs-d'oeuvre de l'artisanat qui forment la richesse, la beauté et l'âme d'un pays. Il sert aussi de repaire de la situation d'un pan important de l'artisanat national. D'ailleurs, cet événement annuel a contribué à attirer l'attention de l'opinion nationale et des pouvoirs publics sur les dicfficultés que connaît le secteur, de même que la dynamique qu'il vit. Cette édition voit la participation de pas moins d'une trentaine de wilayas du pays (Tizi Ouzou, Saïda, Tamanrasset, Sétif, Tlemcen...). En plus de l'exposition du bijou, d'autres activités sont au programme, selon chaque wilaya.