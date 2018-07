Le laser tag, nouveau loisir algérois

Laser tag est une activité physique où les participants, revêtus de combinaisons à capteurs, se tirent dessus avec des «pistolets laser». Le jeu consiste à mener une guerre fictive entre les différents participants (jusqu'à une trentaine de joueurs) qui sont équipés d'une arme factice disposant d'un pointeur laser ou infrarouge et d'un harnais muni de différents capteurs.

Les matchs, qui se jouent seuls ou en équipe, se déroulent dans un labyrinthe. Popularisé par les séries américaines, ce jeu arrive prochainement à Alger. Nommée «Laser Strike», on sait pour l'instant peu de choses sur la version algéroise du célèbre jeu, si ce n'est que le prix d'une séance devrait s'aligner sur les autres loisirs (entre 800 et 1000 DA). Pour suivre l'évolution du projet et être tenus au courant de l'ouverture, vous pouvez vous abonner à la page officielle du «Laser Strike».