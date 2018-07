Le modèle de la "commune intelligente" connu en fin d'année

Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d'Oran (Crasc) prévoit de présenter, d'ici la fin de l'année en cours, une étude sur un modèle de «commune intelligente» de la wilaya. Le directeur du centre, Djilali Mestari, a indiqué qu'un modèle de commune intelligente sera proposé aux responsables locaux ainsi qu'un ensemble de solutions concernant chaque commune de la wilaya. Dans ce sens, le centre collaborera avec différents laboratoires de recherche travaillant sur les thèmes de la technologie, des villes intelligentes, des villes vertes et durables, en plus du réseau de chercheurs qui activent avec le Crasc. Selon le responsable, le choix d'une commune intelligente s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route visant à concrétiser une étude monographique des 26 communes que compte la wilaya portant sur les spécificités de chaque collectivité, ses capacités économiques et humaines, les besoins du citoyen et son avis sur le développement local avancé.