Les ksour de M'doukal, un patrimoine bientôt protégé

Un dossier visant à classer au patrimoine culturel national les vieux ksour de M'doukal, situés à 130 km de la ville de Batna est en cours d'élaboration au niveau de la direction de la culture de la wilaya. Le dossier sera élevé à la Commission nationale des biens culturels avant la fin de l'année en cours et des visites de terrain vers ces ksour ont été organisées au profit des spécialistes pour effectuer des relevés. Les services de la direction de la culture attendent à ce que ce village soit considéré, après sa classification, secteur sauvegardé au regard de son importance architecturale, archéologique, historique et touristique, ses nombreuses zaouïas et les nombreux savants qui en sont originaires. Les ksour de M'doukal, un monument touristique vieux de 19 siècles, demeurent animés à ce jour et plusieurs de leurs habitations sont occupées de même que leur vieilles mosquées où les cinq prières quotidiennes sont toujours officiées.