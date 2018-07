La marine israélienne à Toulon: une première depuis 55 ans

La marine israélienne a participé, fin juin, à un exercice conjoint avec la marine française au large de Toulon: une première depuis 55 ans! Vu la sérieuse dégradation de l'image d'Israël dans l'opinion française - accentuée par les répressions meurtrières récurrentes à Ghaza et l'adoption d'une loi d'apartheid privilégiant les citoyens juifs -, les autorités françaises sont restées très discrètes tandis que la marine israélienne a multiplié les communiqués indiquant qu'il s'agit d'améliorer la «coordination» en Méditerranée...Si la multiplication des efforts de Tel-Aviv pour banaliser l'Etat hébreu et le faire apparaître comme un «pays normal» ne constitue pas une surprise, la position française pose, elle, quelques questions. Paris ne peut ignorer les violations israéliennes répétées du droit international et de plus de 400 résolutions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale et de la Commission des droits de l'homme des Nations unies. Paris n'ignore pas non plus qu'Israël n'est pas un Etat comme les autres, surtout avec l'adoption de sa dernière loi d'apartheid! Les bâtiments israéliens sont restés une semaine à Toulon, l'exercice n'ayant duré que deux jours. Une source militaire française a confirmé qu'«il n'y avait pas eu d'escale de bâtiment israélien à Toulon depuis plus de 50 ans».