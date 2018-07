Les reines des abeilles sont en avance grâce à la gelée royale

Des chercheurs chinois ont découvert que les reines des abeilles possédaient des capacités de mémorisation et d'apprentissage exceptionnelles, selon des médias locaux. Ken Tan, chercheur du Jardin botanique tropical de Xishuangbanna dépendant de l'Académie des sciences de Chine, a indiqué que «les différents aliments dont sont nourris les larves d'abeilles conduisaient à des différences dans la méthylation de l'ADN, mécanismes utilisés par les cellules pour contrôler l'expression des gènes, entre les reines et les abeilles ouvrières». «Les reines ne mangent que de la gelée royale, alors que les abeilles ouvrières n'en reçoivent que les trois premiers jours pour se nourrir ensuite de pollen et de miel». A cinq jours, les reines des abeilles possèdent un niveau de mémorisation et d'apprentissage équivalent à celui des abeilles ouvrières âgées de 20 à 25 jours. L'excellente mémoire des reines des abeilles est donc étroitement liée à la méthylation de l'ADN.