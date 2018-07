1953 palmiers partent en fumée à Ouargla

Pas moins de 1 953 palmiers ont été détruits par les incendies durant le premier semestre de 2018 à travers les palmeraies de la wilaya de Ouargla, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. Ces dégâts ont été enregistrés suite aux 239 incendies déclarés à travers les palmeraies et jardins, souvent mal entretenus, dans différentes communes de la wilaya, et dus à la hausse des températures, à la négligence des agriculteurs, mais aussi à l'action humaine délibérée, a-t-on précisé à la cellule de communication de la Protection civile de Ouargla.

Les palmeraies de la wilaya subissent chaque année des pertes considérables du fait des incendies, sachant qu'elles avaient subi l'an dernier

510 incendies ayant ravagé 4 174 palmiers, a-t-on rappelé. Le plus grand nombre de ces incendies ont été signalés dans les communes de Ouargla (160 incendies), Sidi-Khouiled (105), Touggourt (90), ainsi qu'à N'goussa, Hassi-Messaoud, Taibet, El-Hedjira, Témacine, Mégarine et El-Borma, selon la même source.