L'avion de ligne le plus silencieux au monde visite Alger

Fort d'une remarquable performance au Salon aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni, où Embraer a enregistré une récolte exceptionnelle de nouvelles commandes d'avions, l'E190-E2, la nouvelle génération d'avions Embraer, a visité Alger pour la première fois dimanche. L'avion de ligne le plus silencieux et le plus efficace au monde dans son segment, a accueilli un grand groupe de la communauté aéronautique algérienne pour un vol de démonstration pour présenter ses capacités. Depuis sa mise en service, la famille E-Jets a reçu plus de 1800 commandes et plus de 1400 avions ont été livrés.

Aujourd'hui, les E-Jets volent dans la flotte de 70 clients dans 50 pays. La famille polyvalente de 70 à 150 places évolue avec des compagnies aériennes à bas prix ainsi qu'avec des transporteurs régionaux et principaux.