La Chine se dote d'un nouveau gratte-ciel avec cascade intégrée

Un gratte-ciel du sud-ouest de la Chine, équipé sur une de ses faces de la chute d'eau artificielle «la plus haute du monde», s'ajoute à la longue liste des constructions extraordinaires du pays. Le Liebian International Building est construit dans la ville de Guiyang. Sa cascade culmine à 108 mètres du sol, mais a un problème de taille, son coût.

La chute d'eau a été construite il y a deux ans. Mais elle n'a depuis été activée qu'à six reprises, car le pompage de l'eau jusqu'au sommet coûte 800 yuans (100 euros) de l'heure. Edifié par le groupe chinois Ludi Industry, le gratte-ciel est encore en cours de finition. Il devrait accueillir un centre commercial, des bureaux et un hôtel de luxe.