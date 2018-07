Les enfants du Sud se baignent à Alger

Quatre camps de toile destinés à accueillir 1200 enfants issus des wilayas du Sud ont été aménagés par la direction de la solidarité et de l'action sociale de la wilaya d'Alger, pour permettre à ces jeunes vacanciers de profiter des plages du littoral. La direction de la solidarité et de l'action sociale a aménagé des camps de toile dans les communes de Aïn Taya, Douéra, Rouiba et Baraki au profit de 1200 enfants issus de la région du Sud pour leur permettre de profiter de la mer. Outre les baignades en mer et les activités de distraction et de loisirs, ces enfants effectueront des visites aux différents sites de la capitale. Au titre de l'opération de prise en charge des enfants issus de familles démunies, en prévision de la prochaine rentrée scolaire (2018-2019), la direction de l'action sociale de la wilaya d'Alger a veillé à l'acquisition de près de 5000 colis de fournitures scolaires qui seront distribués à leurs bénéficiaires en septembre prochain, a assuré la même responsable.