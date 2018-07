Les importations de bière explosent

La bière mousse en Algérie. Les importations de ce breuvage par l'Algérie ont augmenté de 134% entre 2015 et 2017, selon, a déclaré Hamani, président de l'Association des producteurs algériens de boissons (Apab). La plus grosse part du marché de la bière revient aux importateurs avec une progression de plus de 5%, entre 2015 et 2017, alors que la part des producteurs locaux a régressé, au vu de leurs unités de production qui fonctionnent à 60% de leurs capacités. Si l'importation de la bière est plus importante, cela est lié, selon M. Hamani, «essentiellement aux prix pratiqués sur le marché, mais surtout à la composition chimique de cette bière importée».