Dans "l'enfer" des impôts

A la recette des impôts de Reghaïa, il semble bien que les employés travaillent selon l'humeur et non pas la réglementation. C'est du moins ce qu'a eu à vérifier une citoyenne qui n'arrive toujours pas à croire ce qui lui est arrivé. Cette femme, habitant Dar El Beïda et qui devait se déplacer pour des raisons personnelles, pendant une semaine de manière régulière à Reghaïa, s'est présentée, la première fois à la recette des impôts vers 15h15, les guichets étaient déjà fermés. Elle revient le lendemain, mais encore en retard puisqu'à peine 11h, c'était déjà l'heure du déjeuner.

A la troisième tentative, la dame décide de se pointer vers 9h du matin pour pouvoir acheter un timbre fiscal pour le passeport de son enfant. Mais quelle sera sa surprise lorsque la préposée au guichet va refuser de lui vendre le timbre sous prétexte qu'elle n'était pas résidente à Réghaïa. L'employée va lui lancer méchamment:

«Présentez-vous aux recettes de vos communes. Nous n'avons pas à assurer le travail des autres, en plus, c'est à cause de vous qu'il y a foule.» Pantoise, la cliente va tenter d'expliquer à l'employée qu'au niveau de la recette des impôts de Dar El Beïda, le timbre était indisponible, mais sans succès. Le comble est encore à venir et la dame n'est pas au bout de ses surprises, car de retour à la voiture où son mari l'attendait, elle lui raconte sa mésaventure et il décide alors de tenter sa chance. Il se présente chez l'employée et grande surprise, cette dernière va non seulement lui vendre le timbre fiscal, mais accompagner la vente d'un «large sourire»!