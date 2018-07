Facebook dans la tourmente

Embourbé dans les polémiques, doublées de résultats décevants et d'une chute vertigineuse du titre en Bourse, Facebook affronte une forte tempête et son horizon financier semble bien assombri. Jeudi dernier, l'action du premier réseau social au monde a dévissé dès les premiers échanges à Wall Street. A la clôture, le titre valait 176,26 dollars, soit une chute de 19%. A ce niveau, cela correspond à une perte de plus de 100 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui serait un record sur une journée. Selon Facebook, ce ralentissement résulte en partie d'une nouvelle approche concernant les données personnelles et la sécurité - au coeur du scandale Cambridge Analytica (CA) qui a éclaté mi-mars - mais le groupe de Mark Zuckerberg semblait aussi reconnaître les limites de la croissance par la publicité, qui fournit la quasi-totalité de ses revenus.