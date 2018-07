Rechargez votre iPhone... grâce à un autre iPhone

Si vous êtes propriétaire d'un iPhone, vous gardez probablement un chargeur ou une batterie de secours au fond de votre sac en permanence. Et Apple aimerait bien changer cela. Un brevet déposé par l'entreprise, publié le 26 juillet et repéré par le site spécialisé AppleInsider, dévoile ainsi un système permettant de recharger un téléphone grâce à un autre téléphone ou produit de la marque. Cette recharge fonctionnerait entre les iPhone, les tablettes Apple ou les ordinateurs Apple comme les MacBook, mais aussi les montres Apple Watch, par induction. Le procédé n'est pas tout à fait inédit. Il a déjà été mis en oeuvre sur de nombreux téléphones, parmi lesquels les iPhone 8 et X, dont les batteries peuvent se charger sur un boîtier sans fil. Mais cette fois, l'entreprise voudrait que les appareils capables de recevoir de l'énergie par induction deviennent également capables d'en transmettre.