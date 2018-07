ATLETICO MADRID Martins, le Sporting réclame 100 millions d'euros

L'ailier Gelson Martins (23 ans, 31 matchs et 8 buts en Liga NOS pour la saison 2017-2018), qui a résilié unilatéralement son contrat avec le Sporting Portugal en juin dernier, s'est engagé librement en faveur de l'Atletico Madrid pour les six prochaines années. Un départ qui n'a pas du tout plu à la nouvelle direction du club lisboète. En effet, A Bola croit savoir que cette dernière va contester ce transfert auprès de la FIFA et réclame d'ores et déjà 100 millions d'euros en guise de dédommagement. Une sacrée somme que le Sporting aura énormément de mal à récupérer.