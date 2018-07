Glace à la mayonnaise, nouvelle tendance de l'été!

Il est loin le temps où les parfums chocolat, vanille et pistache étaient les seuls à se battre sur les étals des glaciers.

Rivalisant de créativité pour proposer le plus souvent possible de nouvelles sensations, les fabricants enregistrent des résultats de plus en plus improbables.

On a découvert, ces dernières années, de la glace au coquelicot, de la glace licorne ou bien au foie gras. Ice Falkirk, une société écossaise, a décidé de pousser le bac encore plus loin en proposant de la glace à la mayonnaise. Un mélange qui laisse les internautes un peu sceptiques face au goût que ce parfum peut bien avoir.

Certains ont l'air très attirés par l'expérience proposée, là où d'autres ont déjà des envies de regarder ailleurs.