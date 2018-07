Le tramway du jeudi est toute une aventure

Tout le monde aura remarqué la tendance depuis plusieurs mois des rames du tramway à se faire de plus en plus rares, particulièrement le jeudi où les usagers descendent en nombre des périphéries de la capitale. L'attente entre deux rames atteint à partir de midi et jusqu'en fin d'après-midi 20 à 30 minutes, de sorte que la foule en attente sur le quai devient de plus en plus dense. La scène de la bousculade au moment d'accéder à la rame à peine garée est difficile à imaginer, passagers en quête de sortie et ceux suant et râlant pour envahir les places assises échangeant des mots gracieux sous le regard indifférent des vigiles chargés de contrôler les tickets aux deux accès de la rame. Dans cette cohue qui se répète à longueur de journée, les enfants et les vieillards font peine à voir et on se demande comment la Setram semble ignorer une situation aussi lamentable.