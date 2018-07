Les auteurs d'un portrait géant de Ahed Tamimi arrêtés en Israël

Deux Italiens et un Palestinien ont été arrêtés par la police de l'occupation israélienne pour avoir peint sur le mur érigé par Israël en Cisjordanie occupée un portrait géant de l'adolescente Ahed Tamimi, icône de la résistance palestinienne tout juste libérée des prisons israéliennes après huit mois de détention, ont rapporté les médias. Haute de près de quatre mètres, la fresque représente le désormais célèbre visage de cette jeune Palestinienne de 17 ans, qui a purgé huit mois de prison infligés par Israël. La jeune fille et sa mère ont été libérées hier. Samedi, la police israélienne a arrêté deux Italiens et un Palestinien sous prétexte de sabotage du mur. Les trois hommes étaient toujours en détention, hier, alors que Ahed Tamimi et sa mère sont rentrées dans leur maison familiale, à Nabi Saleh, en Cisjordanie occupée. Ahed avait été arrêtée le 19 décembre 2017 quelques jours après avoir giflé deux soldats israéliens, un épisode filmé qui avait fait d'elle une icône de la résistance palestinienne.